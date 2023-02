Lennik plant één kilometer haag aan

In de omgeving van hoeve Bree-Eik in Lennik heeft de gemeente in samenwerking met Kiemkracht, het vroegere Pro Natura, meer dan één kilometer haag geplant rond de akkers daar.

De gemeente Lennik zet al enkele jaren in op houtkanten, hagen en holle wegen om zo het vroegere landschap in ere te herstellen. Hendrik Schoukens, schepen voor Natuur & Milieu: “Honderd jaar geleden waren er tientallen kilometers haag in Lennik en het Pajottenland, die zijn verdwenen omwille van verschillende redenen. Nu willen wij een aanzet geven om dat landschap te herstellen. Het aanplanten van hagen op onze bermen of op het openbaar domein, daar waar de omliggende eigenaars er geen probleem mee hebben, dat is eigenlijk een 'quick win'.”

Schoukens hoopt om tegen het einde van de legislatuur een vijftal kilometer haag aangeplant te hebben. Want da's ook goed voor de biodiversiteit en er is meer. “Ze zorgen ervoor dat de grond enerzijds niet te veel verschuift, wat leidt tot minder modder op de straten. Daarnaast wordt het water ook beter vastgehouden. Zo trekt er meer water in de bodem waardoor er minder water op straat terechtkomt”, aldus Dokus Arys, ecoloog bij Kiemkracht