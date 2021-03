Lennik zoekt helpende handen voor naschoolse opvang

Tijdens het overlegcomité van vorige week vrijdag kregen de ministers van Onderwijs de opdracht om een plan uit te werken om het aantal besmettingen op school terug te dringen. Eén van de beslissingen is om steeds in klasbubbels te werken. “Les-, sport- en eetmomenten verliepen in onze scholen reeds in de klasbubbel”, vertelt schepen van Onderwijs Johan Limbourg. “Door de aanpassingen mogen de kinderen ook geen contact meer hebben tijdens de pauze, op de speelplaats en tijdens de opvang. Vooral voor de voor- en naschoolse opvang is de impact groot.”

Lennik gaat daarom vrijwilligers inschakelen om de scholen te ondersteunen. “We zoeken personen vanaf 18 jaar, die niet tot één van de risicogroepen behoren en zich tijdens de week op vaste momenten tussen 7 uur en 8.30 uur en 15 uur en 18 uur kunnen vrijmaken of op woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 18 uur”, licht Limbourg de oproep toe. Via jeugd@lennik.be kunnen vrijwilligers zich kandidaat stellen en aangeven welke dagen en uren ze beschikbaar zijn. ​