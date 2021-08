Lennikse brandweer zamelt levensmiddelen in voor slachtoffers watersnood

Enkele brandweermannen uit Lennik hebben een inzamelactie opgestart voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. “We konden met onze eigen ogen vaststellen dat er nog steeds getroffen bewoners nood hebben aan levensmiddelen”, klinkt het in de brandweerpost van Lennik.

Verschillende teams van de brandweerzone Vlaams-Brabant West gingen vorige maand hulp bieden in de regio's die getroffen werden door de overstromingen. Ondertussen is de vzw Brandweer Lennik een hulpactie gestart. “In buitenwijken van Pepinster zijn mensen niet in staat om basisproducten te kopen. Ze leven in armoede op straat zonder wagen en elektriciteit”, aldus postverantwoordelijke Danny Van Laethem. “We zullen de ingezamelde goederen zelf naar de buitenwijken van Pepinster brengen. De politie verleent niet aan iedereen toegang, omdat er blijkbaar mensen met slechte bedoelingen zijn. Als brandweermannen kunnen wij de mensen wel hulp bieden.”

De inzamelactie loopt nog tot volgende week donderdag in de brandweerkazerne van Lennik.