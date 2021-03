Lennikse kapster: “Waarom moeten alweer wij alleen sluiten?”

Na drie maanden sluiting mochten de kappers op zaterdag 13 februari heropenen. Maar anderhalve maand later moeten ze opnieuw dicht door de stijgende coronacijfers. “We voelden deze beslissing natuurlijk aankomen, maar we hadden toch gehoopt dat we mochten openblijven”, vertelt An Muermans, zaakvoerder van Hairteam Puur uit Lennik. “We begrijpen dat ze moeten ingrijpen. Maar waarom moeten alleen de contactberoepen opnieuw sluiten? Kunnen ze geen drastischere beslissingen nemen en alles sluiten voor een week of drie zodat we er vanaf zijn?”.