Leonardtunnels aan Brusselse Ring afgesloten

Tijdens de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 november worden er herstellingen uitgevoerd aan het wegdek van de 2 Leonardtunnels van de Brusselse Ring. De Leonardtunnel op niveau -1 is dan beurtelings afgesloten in beide richtingen. De Leonardtunnel op niveau -2 is enkel gesloten in de richting van Zaventem. Het verkeer wordt omgeleid.