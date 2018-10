Leopold II-tunnel Brussel onverwacht dicht: lange files

In Brussel is de Leopold II-tunnel dicht en dat in beide richtingen. Oorzaak is een probleem met de camerabewaking. Er staan lange files.

Vorige week deed een gelijkaardig probleem zich voor in de Reyers-Centrumtunnel in Brussel. Nu is dus de Leopold II-tunnel onverwacht gesloten. Er staan al lange files vanaf het begin van de Keizer Karellaan richting centrum en vanaf Rogier in het centrum.