Leraar die al celstraf riskeert nu ook in Zaventemse scholen geschorst wegens zedenfeiten

In Zaventem is een leraar in twee basisscholen geschorst met hoogdringendheid. De scholen kwamen te weten dat de man 40 maanden cel riskeert voor de aanranding van vijf meisjes in een school in Leuven. Ook in de Zaventemse scholen zou hij zijn handen niet hebben thuis gehouden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.