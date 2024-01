Les Ambassadeurs Du Pain reikt Gouden Croissants uit: “Titel voor de eer”

Gisteren was een hoogdag voor patissiers uit de regio, want de gouden croissants werden uitgereikt. Dat is een wedstrijd waarmee Les Ambassadeurs Du Pain de stiel van bakker in de kijker wil zetten. Meer dan 70 teams stuurden hun croissant op om te laten proeven, voelen en zelfs ruiken aan een internationaal juryteam.

Tussen de deelnemers zaten ook heel wat patissiers uit onze regio, waaronder een team van COOVI in Anderlecht. Sommige juryleden komen zelfs helemaal uit Frankrijk, het land van de croissant. “We kijken eerst en vooral of de buitenkant blinkt en een gouden kleur heeft”, zegt docent Alexandre Laumin. “Verder kijken we of de croissant goed of te weinig gebakken is en of het bladerdeeg zichtbaar is.”



Wie voor zijn gebak een score krijgt tussen 90 en 100, ontvangt een gouden croissant. Al is het vooral een pleidooi voor meer kwaliteitsvolle bakkers. Geen grote geldprijs dus. “De mensen die een gouden croissant ontvangen nemen een mooi glasraampje mee naar huis met een diploma, een sticker om op hun venster te kleven. Het is echt puur voor de eer en om aan hun klanten te tonen dat ze een kwaliteitsproduct aanbieden”, zegt Guido Devillé van Les Ambassadeurs Du Pain.