Lichtgewonde bij uitslaande brand

In de Grimbergse deelgemeente Humbeek is zondagavond een vrouw lichtgewond geraakt bij een uitslaande woningbrand. De brandweer kon voorkomen dat het huis volledig in de vlammen opging.

Het vuur ontstond rond 20 uur in de achterbouw van een woning aan de Steeneikstraat. Een pan met olie was in de keuken op het fornuis blijven staan. Het vuur breidde zich vliegensvlug uit tot een uitslaande woningbrand. De brandweer kreeg de brand vrij snel geblust en kon voorkomen dat het huis volledig in de vlammen opging.

De twee bewoners, een oudere vrouw en haar inwonende zoon, konden zichzelf in veiligheid brengen. “De bewoonster liep lichte brandwonden op aan haar hand en voorarm, maar moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht”, vertelt brandweerofficier Ronny De Laet.

De achterbouw is volledig verwoest. “De elektriciteit is geraakt waardoor de woning tijdelijk onbewoonbaar is”, verduidelijkt De Laet. “Verder is er structureel geen schade.” De bewoners worden opgevangen door hun familie.