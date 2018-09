Vanaf half oktober kan je in het vrijetijdshuis in Liedekerke terecht voor gemeentelijke cadeaukaarten van 10 of 25 euro. De gelukkige ontvanger kan daarmee shoppen bij een hele reeks handelaars in de gemeente. De gemeente gaat zelf ook gebruikmaken van het systeem en de cadeaukaarten als geschenk aanbieden bij vieringen.