Liedekerke viert 11 november met 'Hand van Hoop'

Op de oude begraafplaats in de Molenstraat in Liedekerke staat "Hand van Hoop", een drie meter hoog kunstwerk naar een ontwerp van Johnny De Brabanter. Johnny is al jaren gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. In 2009 publiceerde hij "Nooit meer The Bloody Fields of Flanders", de biografie van een Schotse doedelzakspeler aan het Vlaamse front. Tijdens het opzoekingswerk voor zijn boek werd Johnny in de Westhoek geconfronteerd met een aantal zaken die hem later zouden inspireren voor zijn "Hand van Hoop".

Johnny De Brabanter: "Dat was een gruwelijke foto van een hand op het slagveld, die hand was de enige referentie naar het menselijk lichaam en toen dacht ik: met die hand moet ik later iets doen. En door het opzoekingswerk voor het boek heb ik ook De Kleine Poezelstraat in Boezinge ontdekt. De oorspronkelijke hoeve die daar stond was een hoofdkwartier, The Lancashire Farm genoemd van de 51ste divisie. En daar zag ik een kar staan vol met de fameuze schroefpicketten, ter plaatse "zwinnesteerten" genoemd, en dat was de aanleidng om ie hand terug te kneden tot een menselijk hand."

Die zwijnestaarten werden aan het front gebruikt om prikkeldraadversperringen aan te brengen. Nu vormen ze de klauwende vingers van een enorme hand. Beeldhouwer Patrick van Craenenbroeck monteerde ze op een boomstam die geëxplodeerd is als een obus. Met het gebruik van klei verwijst hij zowel naar de modder als de verschroeide aarde van de Westhoek. Het héle kunstwerk barst van de symboliek met één grote boodschap: "Nooit meer oorlog".

Zondag wordt de "Hand van Hoop" offficieel ingehuldigd naar aanleiding van honderd jaar einde van de Eerste Wereldoorlog.Tijdens de herdenkingsplechtigheid wordt ook een huldeboek voorgesteld. In "Klaprozen op het Slagveld" eren Lieven Van Daele en Wies Borre de zestien Liedekerkse gesneuvelden uit de Groote Oorlog.

Info op