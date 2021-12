Lieven Vanddenneucker verlaat politiek in Herne

Lieven Vandenneucker verlaat in september volgend jaar de lokale politiek in Herne. Vandenneucker was 15 jaar lang schepen. “Het is met spijt in het hart dat ik de beslissing neem, maar tegelijkertijd is het de keuze van het hart. Ik kan me niet altijd meer vinden in sommige keuzes. Als die niet meer de jouwe zijn, moet je soms zelf een moeilijke keuze maken”, zegt Vandenneucker.