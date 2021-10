Ligger van brug in Groot-Bijgaarden wordt vervangen

De ligger van de brug in Groot-Bijgaarden waar gisteren een vrachtwagen tegen reed, moet vervangen worden. Dat is de conclusie van experten die de brug hebben onderzocht. “De schade is ernstig, maar verkeer onder en boven is wel mogelijk”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer.