Lijn schaft reservatie voor rolstoelgebruikers deels af

De Lijn zet op de bewuste lijnen alleen toegankelijke bussen is en is een gegarandeerd deel van de haltes toegankelijk. “Als vervoerbedrijf willen we komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers”, zegt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot. “Net als iedereen moeten ook deze mensen de bus of tram kunnen nemen wanneer ze dat willen. Daarom breiden we onze ‘Meer Mobiele’ Lijnen uit: lijnen met een gegarandeerd aandeel aan toegankelijke haltes en uitsluitend toegankelijke voertuigen. Wij blijven stappen zetten om onze voertuigen toegankelijker te maken, het is aan de wegbeheerders om te volgen met de haltes. Zij zijn verantwoordelijk voor de halte-infrastructuur.” In Vlaams-Brabant zijn er vijf lijnen waarop rolstoelgebruikers niet meer moeten reserveren. Twee daarvan gaan door onze regio: de lijn Brussel-Brukim-Halle via de N6 en de lijn Brussel-Wemmel.