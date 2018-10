Lijst Vernieuwing Grimbergen wil periode van bezinning

Raekelboom is verkozen als gemeenteraadslid en is ook aan de slag als medewerker voor Vlaams Belang. En daardoor is een coaltie met de Lijst Vernieuwing onmogelijk, zegt de statutaire commissie van Open Vld. In een reactie zegt fractievoorzitter Bart Laeremans van Vernieuwing dat Raekelboom al gemeenteraadslid was sinds 2012.

"Tijdens de voorbije jaren en tijdens de campagne heeft hij zich uitsluitend geprofileerd als mandataris en militant voor Vernieuwing en een duidelijk onderscheid gemaakt met zijn job. Net als alle andere kandidaten heeft hij met overtuiging onze beginselverklaring ondertekend waarin gesteld wordt dat Vernieuwing 'een onafhankelijke ledenvereniging is, zonder structurele banden met enige nationale partij of beweging. Vernieuwing bepaalt volledig autonoom haar politieke lijn en is aan niemand schatplichtig', aldus Laeremans.

"Ook nam Luk vorig weekend ontslag uit zijn functie in de regionale werking, die overigens samenhing met zijn job. Blijkbaar is dat allemaal onvoldoende."

"We stellen vast dat de leden van de plaatselijke Open VLD tot 1 december de tijd krijgen om hierover standpunt in te nemen of initiatieven te ontwikkelen. In deze omstandigheden zou het ongepast zijn om overhaast te reageren. Wij wensen minstens de herfstvakantie te gebruiken om hierover na te denken en overleg te plegen."