Lijsttrekker Kevin Kestemont moet PVDA in Halse gemeenteraad loodsen

Kevin Kestemont is 34 jaar, woont in Lembeek en werkt als vormingswerker bij de PVDA. Tot voor kort was hij leerkracht in basisschool De Leerboom in Halle. Hij is de trotse papa van twee zoontjes en kent de situatie van veel jonge ouders goed. In zijn vrije tijd is Kevin muzikant bij de Halse muziekgroep Valley en zet hij zich ook in voor betere repetitieruimtes in de stad. De PVDA heeft vandaag nog geen vertegenwoordiger in de gemeenteraad, maar probeert de laatste jaren toch al mee te wegen op het beleid door het organiseren van verschillende acties.

“Toen het stadsbestuur het nieuwe parkeerbeleid invoerde, organiseerden wij meteen een actie aan de gemeenteraad. We lanceerden een petitie, organiseerden nog meer acties en voerden zo mee de druk op om het plan bij te sturen. Maar ook rond het schrappen van bushaltes voerden wij actie. Dat men bespaart op ons openbaar vervoer, de Hallenaren zo richting de auto duwt, maar ons daar dan meer voor laat betalen, ging er bij ons echt niet in. Een zitje voor ons zou een megafoon betekenen voor de stem op de straat”, zegt Kevin Kestemont.