Linkebeek: Activ’ stelt voorwaarden voor coalitiedeelname

Yves Ghequière kwam zondag letterlijk een handvol stemmen – een tiental – tekort voor een absolute meerderheid. Vandaag zou de huidige schepen en lijsttrekker van Link&Venir 'een concreet voorstel doen' aan de andere twee partijen - de LKB van Damien Thiéry en Activ' van Mitra De Kempeneer (foto). Ghequière komt één handtekening tekort om als burgemeester voorgedragen te worden.

De tweetalige lijst Activ' is volgens Roel Leemans, de Vlaamse verkozene op de lijst en directeur van Muntpunt in Brussel, wel bereid tot coalitievorming met Ghequière “op voorwaarde dat het communautaire zes jaar lang in de ijskast blijft. Bij eventuele onderhandelingen zullen we eisen dat de inwoners meer betrokken worden bij het bestuur en dat het communautaire de hele legislatuur opzij wordt geschoven”, aldus Leemans. De lijst Activ’ voerde net campagne rond een goed bestuur waarbij communautaire discussies het leven in Linkebeek niet langer mogen bezoedelen.

In Linkebeek haalde Link&Venir zondag 7 van de 15 zetels, de LKB-lijst van Damien Thiéry 5 zetels en Activ' 3.