LINKEBEEK: Activ' zegt nee tegen voorstel Ghequière

Afgelopen zondag haalde Link@Venir 7 van de 15 zetels binnen, LKB van Damien Thiéry 5 zetels en Activ' 3. Ghéquière komt één handtekening tekort voor zijn kandidatuur als burgemeester en deed beide andere partijen vrijdag een voorstel.

Activ' gaat alvast niet in op het voorstel. "Het is eigenlijk geen voorstel, maar enkel de vraag om de voordracht van Ghequière als burgemeester te ondertekenen. Zijn voorwaarde is een vage belofte dat er dan gezamenlijk zou worden gewerkt aan een beleidsplan voor de volgende zes jaar. Activ' gaat hier niet op in. Voor ons blijft de bal liggen in het kamp van de twee grootste lijsten", aldus Roel Leemans.

Eerder al maakte Activ' duidelijk dat het enkel wou mee besturen als het communautaire getouwtrek zes jaar lang in de koelkast blijft. Het is nu wachten wat LKB van Thiéry beslist.