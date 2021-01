Linkebeek is voorstander van Brusselse kilometerheffing

Uit Vlaanderen en Wallonië kwam in het verleden kritiek op de Brusselse stadstol. Pendelaars van buiten Brussel zouden twee keer moeten betalen: enerzijds verkeersbelastingen in hun eigen gewest en anderzijds de Brusselse stadstol. Het gemeentebestuur van Linkebeek steunt via een motie het principe wel. “Zo’n belasting zal in het voordeel zijn van zachte mobiliteit en openbaar vervoer. De vervuiling zal waarschijnlijk afnemen en het verkeer zal beter doorstromen”, stelt de meerderheid van Linkebeek.

De Linkebeekse meerderheid vraagt wel een gelijke behandeling voor de inwoners van Vlaanderen en Wallonië. De faciliteitengemeente wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een studie laat uitvoeren over de impact van de kilometerheffing op de randgemeenten. “Brussel moet ook nadenken over de aanleg van parkings in de buurt van de hoofdwegen, haltes en stations om te vermijden dat pendelaars massaal in de randgemeenten parkeren”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Tot slot moet het openbaar vervoer tussen de hoofdstad en de rand beter op elkaar afgestemd worden en vraagt de gemeente dat het beloofde systeem van een eengemaakt vervoersbewijs snel in werking treedt.”

Niet voor einde legislatuur

De Brusselse regering bereikte begin december een akkoord over de invoering van de kilometerheffing. Volgens PS-voorzitter Paul Magnette geeft de Brusselse PS-afdeling ondertussen zelf aan dat die heffing er wellicht niet komt tijdens deze regeerperiode. Tot het einde van 2024 zullen automobilisten daardoor niet moeten betalen om de hoofdstad binnen te rijden.