Lombeek viert midwinter

In Sint-Katherina-Lombeek, een deelgemeente van Ternat, vierden ze afgelopen weekend de 11de editie van Midwinter Lombeek. Dat is een gratis winterfestival met optredens, drank- en eetstandjes waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Midwinter Lombeek begon ooit als een alternatief voor de lokale kerstmarkt en groeide uit tot een gratis dorpsfeest voor Ternat en omstreken. "Het is altijd de bedoeling geweest van zo breed mogelijk te gaan. Kinderen, volwassen of senioren, voor elk wat wils hier in CC De Ploter", zegt organisator Geert Swaelens. De opbrengst gaat net als vorige jaren naar de organisatie G-SPORT, een lokale vereniging die ervoor zorgt dat mensen met een beperking uit Ternat en omgeving kunnen sporten of bewegen.