Londerzeel en Lennik kondigen gemeentelijk rampenplan af: “Aantal ondergelopen straten blijft toenemen”

In Londerzeel zijn intussen al een tiental straten afgesloten. De voorbije twee uur kwamen daar de Robbroekstraat en Lakeman bij. “Eerder zijn onder meer al de Bergstraat, Beekstraat, Kouhagen, Kruisheide, Maldersesteenweg en Zwaantje afgesloten”, zegt burgemeester Moons. “Er zijn ook al enkele kelders van huizen ondergelopen. We verdelen inmiddels zandzakjes. We volgen de situatie op de voet op."

Vanavond om 20 uur komt in Londerzeel de crisiscel opnieuw bij mekaar. Het is afwachten wat de komende uren zal brengen. Het waterniveau is alleszins zeer kritiek. “De gemeentelijke communicatiedienst van Londerzeel maakt deel uit van het crisisoverleg en zal geregeld online updates posten via de sociale media en gemeentelijke website”, aldus Moons.

Ook Lennik kondigt het gemeentelijk rampenplan af. “En dat omwille van de kritieke stand van de Molenbeek en Diepenbroekbeek”, laat burgemeester Irina De Knop weten. “Op dit ogenblik worden de nodige middelen ingezet om wateroverlast in huizen te voorkomen. De Varenberghstraat en Gustaaf Van der Steenstraat zijn preventief afgesloten.”

Om meer zichtbaarheid op de weg te creëren, heeft Lennik aan Fluvius gevraagd om de straatverlichting komende nacht niet te doven.