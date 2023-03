Londerzeel krijgt 150 extra parkeerplaatsen op wandelafstand van centrum

In Londerzeel komen er 150 extra parkeerplaatsen bij op een afstand van maximum 300 meter van het centrum. Die moeten de parkeerplaatsen compenseren die verdwijnen op de Egmontsite. Daar komt zoals eerder al werd aangekondigd een woonproject met een groene long en doorgang voor zwakke weggebruikers.

Vorige maand protesteerden handelaars tegen het verdwijnen van de parking op de Egmontsite. De parking ontstond in 2006 op een braakliggend terrein en werd alsmaar meer uitgebreid met illegale verhardingen. De site is echter verkocht aan een projectontwikkelaar. Het verlies van de parkeerplaatsen in het centrum wordt wel gecompenseerd.

“Zo is er de uitbreiding van de parking op de OCMW-site. Hier komen honderd plaatsen extra”, zegt schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns. “Verder wordt de parking van het gemeentehuis openbaar gemaakt, zodat mensen ook daar kunnen parkeren. Tegelijk komt op de site van de school Virgo Sapiens een semi-publieke parking, waardoor de parkeerruimte op het Heldenplein wordt ontlast. De parking aan de Colruyt is ook beschikbaar voor bezoekers aan het centrum.”