Londerzeel raapt paaseieren

Heel wat kinderen kwamen in Londerzeel hun mandjes vullen met paaseieren. Al moesten ze daar wel aardig wat voor zoeken. De paaseieren waren namelijk verstopt op alle mogelijke plekken in de Groene Long.

“Het is altijd een feestelijk gebeuren, dat is nu de derde keer dat dat plaatsvindt en het is een enorm succes,” zegt burgemeester Conny Moons. En ook de kinderen genoten hard van de paaseierenraap. “Ik wil heel graag paaseitjes rapen, want het is de eerste keer voor mij. Al moet ik misschien wat beter beginnen zoeken, want ik heb er nog maar zes kunnen rapen,” zegt Fien Fonteyn.