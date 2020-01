Londerzeel was gisteren heel even 'Wonderzeel'

EXTRA NIEUWSUITZENDING OM 17u30

In het kanaal in Vilvoorde is zopas het lichaam van de verdwenen Frederik Vanclooster gevonden. Duikers van de Vilvoordse brandweer boden vanmorgen zelf aan om een nieuwe zoektocht te organiseren. Met resultaat. Na vijf dagen zoeken is er een antwoord voor de familie en vrienden van de jongeman...