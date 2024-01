Louis Thevenet wordt ereburger van Halle

Louis Thevenet werd in 1874 in Brugge geboren en woonde vanaf 1916 in Halle. Hij exposeerde in binnen- en buitenland. Na zijn overlijden in 1930 stond zijn werk regelmatig in de belangstelling. Hij wordt door sommigen de 'Belgische Van Gogh' genoemd. Een groot deel van zijn oeuvre biedt een unieke blik op Halle. Thevenet schilderde de Sollenbeemd en de Arkenvest, de SintMartinuskerk (toen nog geen basiliek) en Onze-Lieve-Vrouw, Halse cafés en vele huiskamers. Via verschillende Europese tentoonstellingen zetten deze werken Halle mee op de kaart.



‘Thevenet150’

Met het project ‘Thevenet150’ zetten den AST, CC ’t Vondel en partners het werk van de

schilder de volgende maanden in de kijker. Naast een tentoonstelling en een boek, ontdek

je Thevenet ook via onder andere workshops en een wandel- en fietsroute. Meer info via deze link.



Commissie Ereburger

Kardinaal Jozef Cardijn, Marcel Franssens, Gustave Moussiaux, Adrien Servais, ‘Witse’-

acteur Hubert Damen en Frank Boon ontvingen eerder de titel van Ereburger in Halle. De

titel wordt toegekend door een commissie samengesteld met de leden van het college van

burgemeester en schepenen, de voorzitters van de stedelijke adviesraden, de voorzitter

van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle en vertegenwoordigers van

de fracties binnen de gemeenteraad.

FOTO: Florent Menet (1872-1942), Louis Thevenet, 1907

den AST, bewaargeving Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle