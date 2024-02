Lissens speelde 14 jaar bij paarswit. De Lennikenaar kwam aan zeven wedstrijden bij de A-ploeg, maar speelde vooral bij de Futures van Anderlecht in de Belgische tweede klasse. Op sociale media nam hij afscheid van zijn oude club. “Ik ben super dankbaar voor mijn tijd bij Anderlecht en maakte er veel mooie momenten mee. Maar het is tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière. Sowieso blijft Anderlecht altijd in mijn hart zitten.”