Luchthaven jaagt op drones

De luchthaven van Zaventem bindt de strijd aan met drones. Rond het vliegveld zijn twintig borden geplaatst die duidelijk maken dat je er niet mag vliegen met een drone. Dat blijkt noodzakelijk, want Belgocontrol telt dit jaar al zes incidenten met drones.

Rondom de luchthaven is er heel wat open gebied, ideale plek om te vliegen met drones. Maar het kan ook levensgevaarlijke situaties opleveren. "Als zo'n drone tegen een vliegtuig of in de motor vliegt, kan dat catastrofale gevolgen hebben," zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.

In 2016 werden er elf incidenten geteld met drones, vorig jaar vier en dit jaar al zes. Té veel vindt Brussels Airport, die daarom twintig borden heeft gepllaatst rondom de luchthaven die duidelijk maken dat het een 'No Drone Zone' is. Die borden zijn opgesteld daar waar het gebied het meest uitnodigt om met de drone te vliegen.

Wie de wet overtreedt en een niet-geregistreerde drone de lucht in laat, riskeert een boete tot 8.000 euro.