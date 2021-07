Luchthaven waarschuwt voor oplopende wachttijden door coronacontroles

Het parket van Halle-Vilvoorde kondigde eerder deze week aan dat passagiers op de luchthaven strenger gecontroleerd zullen worden. Wie niet in orde is met zijn documenten krijgt een boete van 250 euro. Luchtvaartmaatschappijen die het nalaten om de documenten van reizigers te controleren, riskeren zelfs een boete tot 48.000 euro. “We vragen onze passagiers om het Passenger Locator Form en de nodige documenten klaar te houden”, klinkt het bij Brussels Airport. “Zo hopen we de wachttijden te beperken.” De luchthaven verwacht dit weekend per dag 40.000 reizigers.

De controles gebeuren onder meer bij aankomende vluchten. “Elke passagier heeft een reële kans om aan een controle van de politie onderworpen te worden”, gaat Brussels Airport voort. Vandaag werden reizigers uit Portugal, Spanje en Cyprus gecontroleerd.