Luchthavengemeenten: ‘Dag van de oorverdovende stilte’

Een Nederlandstalige rechter oordeelde eind mei van dit jaar dat er uiterlijk tegen 17 september een Staten-Generaal gehouden moest worden over de geluidshinder rondom Brussels Airport. Die moest een brede dialoog op gang brengen over de geluidshinder.

Omdat Minister van Moliteit Francois Bellot (MR) geen enkel initiatief nam om die Staten-Generaal te houden, nam de Platform Luchthavenregio – dat de burgemeesters en de provincie Vlaams-Brabant verenigt –die taak op zich. Maar de raadzaal van het Provinciehuis in Leuven bleef akelig leeg gisteren. Senaatsvoorzitster Christine Defraigne - die de Staten-Generaal moest leiden - liet verstek gaan, net als de bemiddelaars van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat ook Bellot niet present tekende, was dan ook geen verrassing.

“Vandaag hebben we opnieuw moesten vaststellen dat de bevoegde minister zijn verantwoordelijkheid ontloopt. De minister negeert een bevel van de rechter, wat als een burger of burgemeester dat doet? Ik ben een teleurstelling rijker, 17 september is voortaan wat mij betreft de Internationale Dag van de oorverdovende stilte. En minister Bellot heeft er met verve aan deelgenomen” zegt Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel.

50.000 euro

Hans Bonte roept de Vlaamse Regering op om een nieuw belangenconflict in te roepen. De luchthavengemeenten bekijken daarnaast of ze de dwangsommen die de rechter bepaald heeft in zijn vonnis, ook gaan opeisen. “Het gaat om 50.000 euro per week die de federale overheid dan moet betalen voor de gemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel samen. We onderzoeken samen met onze raadsmannen of we de procedure al dan niet opstarten,” zegt Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel.