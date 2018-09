Luchtkwaliteit Halle-Vilvoorde: alleen het Pajottenland kleurt blauw

In een derde van de Vlaamse gemeenten worden de Europese normen inzake luchtvervuiling overschreden. Dat blijkt uit de resultaten van de actie CurieuzeNeuzen, waarbij 20.000 Vlamingen in de maand mei de concentratie stikstofdioxide (NO2) in hun straat meetten. in Halle-Vilvoorde zijn er in het Pajottenland oases van blauwe lucht. VIlvoorde en sommige delen van Asse en Dilbeek scoren slecht op het vlak van luchtkwaliteit.

De resultaten van de gootschalige studie staan vandaag te lezen in de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. Er werd specifiek gemeten naar N02. Dat is een schadelijk gas dat in de uitlaat van wagens zit en dus een goede parameter is voor de luchtverontreiniging door het verkeer.

De laagste waarde werd gemeten in het gehucht Remersdaal (Voeren), de hoogste langs een druk kruispunt in Houthalen-Helchteren. Blauwe oases van zuivere lucht zijn te vinden in het Pajottenland, net als in het Hageland en Haspengouw, de Limburgse Kempen, de Voerstreek, de Vlaamse Ardennen.

Hoge concentraties worden gemeten in steden als Antwerpen, Gent, Mechelen en Oostende. Opvallend is dat veel steden en gemeenten waar drukke wegen doorheen lopen slecht scoren en zogenaamde hotspots van slechte luchtkwaliteit te zien geven. Zo zijn er opvallend veel hotspots in Vilvoorde. Maar ook in Asse en Dilbeek leiden drukke banen met veel stoplichten en kruispunten tot slechte luchtkwaliteit.