Luchtvaartpolitie en -verkeersleiders Zaventem dreigen met staking tijdens krokus

Aanleiding voor de stakingsaanzegging is het tekort aan mensen en middelen. “We zijn slechts met 400, terwijl we met 540 moeten zijn,” klinkt het in de krant. Ook zijn er klachten over een tekort aan middelen.

Bij Skyes gaat het dan weer om de werkdruk waar het personeel onder leidt. Een stakingsaanzegging wordt vandaag bezorgd bij de directie. Indien twee weken pogingen tot verzoening niks opleveren, zal er wellicht het laatste weekend van de krokusvakantie gestaakt worden door de luchtverkeersleiders.