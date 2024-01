Luk Van Biesen maakt na gezondheidsproblemen comeback en is kandidaat bij 'Iedereen Zemst': “Motivatie is bijzonder groot”

“Een jaar geleden liet ik mij vervangen in de gemeenteraad omwille van gezondheidsproblemen bij mijn echtgenote en om de hulp die ik kon bieden in haar strijd tegen borstkanker”, vertelt Van Biesen. “Deze strijd heeft zij intussen, hopelijk voor een lange tijd, grotendeels overwonnen. Eind vorig jaar werd ik dan opnieuw getroffen met hartproblemen. De maanden november en december werd de revalidatie aangevat.”

Van Biesen voelt zich nu sterk genoeg om opnieuw het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen. “Ik dank Bruno Lesage voor de puike vervanging. De motivatie om terug te keren is bijzonder groot en ik voel de noodzaak om mijn expertise met het gemeentebestuur te delen. Ik zie met lede ogen aan dat de opdeling tussen meerderheid en minderheid in alle geledingen wordt doorgetrokken in plaats van over de partijgrenzen heen samen te werken. Onze gemeente heeft nood aan een breed gedragen beleid. Vorig jaar heeft mij ook de mogelijkheid gegeven om alles vanop een rustige afstand te aanschouwen. Ik moet toegeven dat ik het er niet warm van kreeg. Alsof de ‘sterre’ zes jaar stil heeft gestaan boven Zemst.”

Van Biesen zal naar eigen zeggen alles in het werk stellen om iedereen dichter bij elkaar te brengen. “Daarom heb ik ook besloten om kandidaat te zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Iedereen Zemst. Dit is de enige manier om het liberaal gedachtegoed uit te dragen, onze westerse beschaving te vrijwaren en de welvaart en welzijn in Zemst te verbeteren.”