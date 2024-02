Maak kennis met 11-jarige wereldkampioen Kenpo Lenn Pitot uit Zemst

Lenn begon met de sport toen hij vijf jaar oud was en het was liefde op het eerste gezicht. Zijn trainer, Olivia Charels van ‘Zen Kenpo System’ in Mechelen zag hoe hij de voorbije jaren heel wat progressie maakte door zijn sterke trainingsarbeid.. “Zijn ingesteldheid, hij heeft zo hard getraind, hij is er elke keer, hij wil alles doen, hij is er altijd mee bezig, niet alleen op de training maar ook thuis", vertelt Charels.



Die sterke evolutie bracht hem ook op het WK in New York, wat een unieke ervaring was voor Lenn. “Van het eerste moment dat we in het hotel kwamen, zag ik daar allemaal mensen en ik dacht amai ‘zucht’, heel Zuid- en Noord-Amerika zat daar, dus dat is wel even slikken,” zegt Lenn. Maar Lenn wist zijn zenuwen goed onder controle te houden en op die manier werd hij wereldkampioen in de ‘zelfverdediging’ categorie. In de toekomst zou hij ook graag wereldkampioen worden in ‘vorm’ en lesgeven om zo jongere kinderen te begeleiden.

In RINGtv Sport maak je kennis met Lenn.