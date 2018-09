Maandlang werken op A12

“De werken zullen in de avondspits voor extra wachttijden zorgen in de rijrichting van Antwerpen”, vertelt Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “In de rijrichting van Brussel wordt er tussen 5u en 9u ‘s ochtends niet gewerkt, om de ochtendspits van te veel hinder te vrijwaren. Na 9u zal daar ook wel enige hinder zijn. In totaal zullen de werken een maand duren”. De werfzone ligt op een strook van anderhalve kilometer in Strombeek-Bever en Meise, een op een strook van twee kilometer in Londerzeel.