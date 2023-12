Maatregelen mobiliteitsplan Wemmel goedgekeurd, oppositie stapt boos op uit gemeenteraad

Verschillende maatregelen uit het mobiliteitsplan, dat in Wemmel vanuit de oppositie bakken kritiek kreeg, zijn nu finaal door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Oppositiepartij IC-GB stapte na de goedkeuring van de eerste maatregelen uit het plan boos op. Binnen de meerderheid werd verdeeld gestemd.

“Het is ongelofelijk dat dit plan door de meerderheid wordt verder gezet”, zegt fractieleider Didier Noltincx van Intérêts Communaux-Gemeentebelangen (IC-GB). “Ondanks een enquête van de gemeente, waaruit bleek dat ongeveer 85 procent van de inwoners van Wemmel tegen dit plan was, werd het toch aanvaard.”

Slechts vijf raadsleden, onder wie ook schepen Roger Mertens (IC-GB), stemden tegen. "We vragen al langer dat dit mobiliteitsplan en vooral de maatregelen die eruit volgen, worden afgevoerd. Er is geen draagvlak voor, dat bewijzen ook de 2.000 handtekeningen van de petitie.”

De gemeente plaatste in het kader van het mobiliteitsplan betonblokken om sluipverkeer in straten tegen te gaan. Die testfase wordt in de meeste gevallen nu definitief. “We vragen al langer dat de gemeente stopt met deze gekke experimenten en alle betonblokken laat verwijderen”, zegt Noltincx. “Mensen staan in hun eigen straat of buurt in de file, handelszaken zijn minder bereikbaar.”

“Door het plaatsen van betonblokken, wordt het sluipverkeer in één straat of wijk aangepakt, maar elders krijgen ze dan meer verkeer. Zo worden buurten tegen mekaar opgezet.” De raadsleden van IC-GB verlieten uit protest de gemeenteraad toen de maatregelen uit het mobiliteitsplan met een verdeelde stemming werden goedgekeurd.

Reacties

Binnen de meerderheid (LB Wemmel-Wemmel Plus) onthield onder andere schepen en gewezen burgemeester Chris Andries (Wemmel Plus) zich. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt in 35 jaar politiek in Wemmel”, zegt Andries. “Wat een cinema was dit, roepen en tieren, een verdeelde stemming en IC die de zaal verliet. Hier wint de inwoner niets bij.”

“Er is wel een kleine tendens om rekening te houden met de antwoorden van de mensen en allicht zullen de aarzelingen wel verdwijnen, als de nodige aanpassingen gebeurd zijn. Maar ik heb nog steeds gemengde gevoelens over het mobiliteitsplan. Ik stemde niet tegen omdat ik teveel respect heb voor het werk en de middelen van de Wemmelse belastingbetaler die in dit dossier zijn gestoken.”

“Ik ben blij dat de eerste golf van maatregelen van het mobiliteitsplan zijn goedgekeurd”, reageert schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “De zone 30 zal over heel Wemmel gelden, met uitzondering van enkele belangrijke assen: de Limburg Stirumlaan, Zijp-Rassel, Steenweg op Brussel en Romeinsesteenweg. Die blijven zone 50. Er zullen na een ruime informatiecampagne ook snelheidscontroles komen. ”

“Na de heraanleg van de Limburg Stirumlaan vanaf 2025, wordt deze wél een zone 30. Voorts zijn de betonblokken om sluipverkeer te weren, definitief in de Ruiterweg, De Ridderlaan, Vander Vekenstraat, Windberg en Verhaerenlaan. De betonblokken in de Folletlaan aan het gemeentehuis en de Bruyndonckxstraat komen voorlopig niet terug. In de van de Vanden Broeckstraat komt een woonerf (max. 20 km/u). Dat is ook het geval tussen de Schoolstraat en het Marktplein.”

“Daar wordt pas een beslissing genomen na de heraanleg van de omgeving van het gemeentehuis en voor de Bruyndonckxstraat na overleg met buurgemeente Asse. De proefopstelling van de betonblokken op de Markt met de wijk aan de Parklaan wordt voor zes maanden verlengd om de gevolgen beter in kaart te kunnen brengen.”