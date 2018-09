Machelen legt eerste steen nieuwe werkloods

In Machelen is gisteren de eerste steen gelegd van een nieuwe loods voor de technische diensten. Dat moet leiden tot een betere dienstverlening naar de burgers. Ook het Rode Kruis Machelen-Diegem zal er onderdak vinden.

Vandaag zitten de technische diensten nog verspreid over verschillende gebouwen. Dat betekent veel dure oppervlakte die ingenomen wordt in de dorpskernen. Hierdoor zijn er ook veel verplaatsingen met de wagen tussen de gebouwen, wat alles behalve efficiënt is. Bovendien voldoen de huidige loodsen niet meer aan de moderne normen. Het gevolg is dat de onderhouds- en energiekosten hoog oplopen. Volgens burgemeester De Groef is een nieuwe loods dan ook geen overbodige luxe.

De nieuwe loods zal voldoen aan alle technische eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en isolatie. In de loods zal onderdak zijn voor de reinigingsdienst, de groendienst, de dienst openbare werken en gebouwen en het magazijn. Verder worden ook kantoren, een stallingsruimte voor het wagen- en machinepark voorzien. Ook het Rode Kruis zal in de nieuwe loods onderdak vinden.