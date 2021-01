Machelen reageert op bezwaren tegen BROEKLIN: "onbegrijpelijk en contraproductief"

Op de Terhulpensesteenweg in Maleizen in Overijse is donderdagavond een 90-jarige man aangereden door een auto. De klap was ongemeen hevig. Het slachtoffer, een man uit Overijse, is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De Terhulpensesteenweg bleef urenlang afgesloten tussen de Poelweg...