Machelen zet in op een groener en leefbaarder Diegem

In Machelen keurde de gemeenteraad het masterplan Oude Woluwelaan en omgeving goed. Dat plan biedt een duurzame toekomstvisie voor een leefbaar Diegem. Over maximaal twintig jaar moet het er fijner wonen en leven zijn.

De Werkvennootschap plant ingrijpende werken aan de Ring (R0)/ A201 en dat zal ook gevolgen voor Diegem hebben. Zo zal het op- en afrittencomplex Diegem Woluwelaan verdwijnen.

Om proactief in te spelen op die veranderingen en de leefbaarheid van de omgeving te vergroten, schreef de gemeente de opdracht voor een toekomstvisie voor dit gebied uit. Dat resulteerde in een masterplan met actiepunten op korte en lange termijn. Het gebied van het masterplan gaat over het park Diegem, met de waterbuffer van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Oude Woluwelaan, de bedrijvenzone Diegem Hoek, de woonzones Diegem Hoek en Diegem- Lo.

Ambities

Burgemeester Jean-Pierre De Groef: “We willen het huidige park omvormen tot een groot publiek toegankelijk park met verschillende recreatiemogelijkheden voor al onze inwoners. En dit in synergie met ruimte voor natuur en water. Op lange termijn zal het park van Diegem heringericht worden zodat we maximaal kunnen profiteren van haar waterrijk karakter en het beter verbonden wordt met de omgeving, de waterbuffer van de Vlaamse Milieumaatschappij en het toekomstig park aan de R0 park. Het is het opzet de waterbuffer maximaal te gaan benutten en betrekken in het park.”

De Oude Woluwelaan zal heraangelegd worden. “Die heraanleg is een belangrijke schakel om tot een aangename fiets- en voetgangersverbinding en een verbonden parkstructuur te komen,” klinkt het.

Schepen van Ruimtelijke ordening, Steve Claeys: “Er zal maximaal ingezet worden op het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom worden de woonzones Diegem- Lo, Diegem Hoek en Diegem centrum beter met elkaar verbonden met veilige en aantrekkelijke trage wegen. Voor de woonwijk Diegem Hoek is het opzet de wijk water robuust en leefbaar in te richten, rekening houdend met de woonfunctie en het naastliggende bedrijventerrein.”

Voor de bedrijvenzone Diegem Hoek wordt onderzocht wat de toekomst van de logistieke bedrijvigheid is na de hervorming van de mobiliteit in Diegem. Verder wordt gekeken naar een herontwikkeling richting een toonaangevend, toekomstgerichte economische zone.

Het masterplan is een toekomtvisie en wordt nu stap per stap verder uitgewerkt.