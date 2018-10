Maggie De Block hoopt op absolute meerderheid in Merchtem

In Merchtem stopt Eddie De Block na 18 jaar als burgemeester. Zus Maggie wil graag in z’n voetsporen te treden.

In Merchtem is minister en kandidaat-burgemeester Maggie De Block (Lijst 1785, Open VLD) om 11 uur gaan stemmen. Maggie De Block verklaarde er dat het nogal een heftige campagne was. Maggie De Block: "Merchtem heeft een geschiedenis van toch nogal hevige campagnes dat was deze keer zeker zo. En dan was er nog een nieuwe partij erbij (doelt op ‘Pro Merchtem’), het was heftig."

De Block steekt dat ambities van Lijst 1785 niet onder stoelen of banken op deze verkiezingsdag. De Block: "We gaan trachten een absolute meerderheid te halen. Met vijf partijen is dat moeilijker dan met vier, maar het is niet onmogelijk." Mochten jullie dit niet halen, is er een voorakkoord? Maggie De Block: "Neen: we gaan ongebonden naar de kiezer want een voorakkoord getuigt van weinig respect voor de kiezer."

Maggie De Block hoopt in de voetsporen van broer Eddie De Block (Open VLD) te treden die er 18 jaar burgemeester is en geen kandidaat meer is. In Merchtem worden de stembureaus gesloten om 15u. De kiezer kan stemmen op 5 partijen, die allen nieuwe lijsttrekkers hebben: Lijst 1785, N-VA, CD&V PLUS, Pro Merchtem en Groen. Rond 17u wordt het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen in Merchtem verwacht.