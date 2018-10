Maggie De Block schenkt klare wijn rond politieke ambitie

In Merchtem gonst het al langer van de geruchten dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block, indien ze verkozen zou worden als burgemeester, de titel zou doorgeven aan haar dochter. Maar dat klopt dus niet. Tijdens het debat 'Debattle' van de jeugdraad van Merchtem was Maggie De Block daarover zeer duidelijk: "Ik kwam net terug van New York en zat in de zaal toen de moderator op het einde van het debat de vraag stelde of Maggie De Block zou zetelen mocht ik burgemeester kunnen worden. Op die vraag, die niets met het debat te maken had, wilde ik toch graag zélf het antwoord geven en ik ben naar het het podium gestapt. Ik heb er verklaard dat elke lijsttrekker kandidaat-burgemeester is in Merchtem. Er zijn dus 5 nieuwe kandidaat-burgemeesters. En als de kiezer het wil, dan zal ik het burgemeesterschap opnemen."

Onder welke vorm Maggie De Block het burgemeesterschap zou opnemen, is nog niet duidelijk. Ze zou bijvoorbeeld titelvoerend burgemeester kunnen worden, wat heel wat van haar collega-ministers en staatssecretarissen doen. Dat betekent dat ze als burgemeester dan tijdelijk 'verhinderd' is door haar functie van minister. Dan kan ze zich laten vervangen door diegene met het op één na meeste aantal stemmen op haar lijst. Die wordt dan waarnemend burgemeester, tot het moment dat Maggie De Block haar burgemeesterschap zou opnemen. Maar dat is volgens De Block al veel te ver vooruit kijken.

Als Maggie De Block verkozen wordt, dan kan haar dochter en uittredend schepen en OCMW-voorzitter Julie Asselman (Open VLD, Lijst 1785) niet zetelen. Julie Asselman: "Dat is spijtig, maar dat is zo. We kunnen niet in onverenigbaarheid samen zetelen. We zijn overigens lang niet de enige lijst waar dit zo is."

Huidig burgemeester Eddie De Block (Open VLD), broer van Maggie, haalde in 2012 liefst 3.241 voorkeurstemmen en een absolute meerderheid. Hij is na 18 jaar jaar burgemeesterschap geen kandidaat meer.