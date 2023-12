Mailbox van burgemeester Bonte gehackt: “Enkele duizenden mensen kregen valse mail”

Wie een mail krijgt van de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Vooruit) kijkt maar beter goed uit zijn doppen. Zijn mailbox is namelijk gehackt. Er zijn enkele duizenden vals mails verstuurd, met de vraag om documenten te bekijken in Dropbox. Bonte vraagt om de mail meteen te deleten.

De mail van Bonte luidt als volgt: Hoi, ik heb geprobeerd je een aantal belangrijke documenten via bijlagen te sturen, maar er staat dat de bestanden te groot zijn. Daarom moest ik ze om veiligheidsredenen opnieuw verzenden met de Dropbox-applicatie Secured Upload. Daarbij hoort ook een link om een bestand "update klantgegevens en waardering" te bekijken in dropbox.

“Enkele duizenden mensen hebben die mail intussen gekregen”, zucht Bonte. “De vrees is dat gans mijn mailbox is gehackt. Dit is echt miserie. Het is kwestie enerzijds mezelf beschermen en mensen te informeren dat ze daar zeer voorzichtig moeten mee omspringen. Ik krijg al de hele voormiddag berichtjes van mensen hierover. Ik vraag bij deze iedereen die zo’n mail van mij gekregen heeft om die zo snel mogelijk te deleten, zodanig dat ze geen piramidespel opzetten.”

“Er komen ook bij de stad nogal wat telefoons binnen met de vraagen wat ze moeten doen met de amil. Een mail van de burgemeester wordt blijkbaar dan nog extra bekeken...”

Bonte maakt zich ongerust. “Het is niet dat we direct aanwijzingen hebben dat er met gevoelige informatie iets gebeurd is maar alle mails van politie, brandweer en intercomunales waarin ik in zit komen daar op toe. Je zit dus direct met een dominorisico. We zijn aan het uitzoeken hoe dit is kunnen gebeuren want we hebben gesofisticeerde veiligheidswalls. Hopelijk zijn er niet te veel andere computers besmet intussen...”