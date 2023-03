De parking van het voormalige Makro-warenhuis op de Woluwelaan in Machelen is dan toch helemaal afgesloten. De eigenaar heeft dat gedaan op vraag van de gemeente nadat er aanhoudend vuilnis werd achtergelaten. Het sluikstort werd intussen ook helemaal opgeruimd.

Makro in Machelen hermetisch afgesloten: “Sluikstort is ook helemaal opgekuist”

Eind vorig jaar gingen de Makro-vestigingen definitief dicht. Sindsdien bleek de immense parking een geliefkoosde locatie om te sluikstorten. Karren vol huisvuil, maar ook volledige kasten en bedden werden achtergelaten. Tussen het afval lag ook voedsel, wat uiteraard stinkt en ook ratten aantrekt. Twee weken geleden zat burgemeester Jean-Pierre De Groef nog samen met de eigenaar, Metro Group, maar omdat de curator nog actief was, bleek een structurele oplossing op dat moment nog niet mogelijk.

Intussen heeft de Metro Group wel het nodige laten doen, zo laat De Groef weten. “Er was geen enkele beterschap wat het storten betreft. We vroegen dan ook dat er nu maatregelen getroffen werden om dit verder te voorkomen. De eigenaar is daar uiteindelijk op ingegaan. De site is helemaal opgekuist en er werd een afsluiting voorzien met hekken en betonblokken, weliswaar zodanig dat fastfoodrestaurant McDonald’s en het tankstation nog bereikbaar zijn.”

Er werd al twee keer overleg gepleegd met de eigenaar, ook over de toekomst van de site. “Binnen de drie maanden gaan ze ons laten weten wat hun visie is en wat de plannen zijn. Waarschijnlijk zal er terug een winkelconcept in ondergebracht worden, al zal dat waarschijnlijk niet de volledige oppervlakte innemen. Daar gaan ze waarschijnlijk geen klanten meer voor vinden. Ze gaan alleszins met ons moeten aftoetsen wat er op deze site van toch een paar hectare kan en mag gebeuren. Ze hebben er ook belang bij dat ze met ons overeenkomen wat de verdere ontwikkeling betreft want momenteel brengt het uiteraard geen centen op.”