Mama uit Beersel steekt ex dood: “wettelijke zelfverdediging”

Afgelopen vrijdagavond speelde zich in Beersel een drama af. Een 42-jarige mama stak haar ex neer omdat hij haar bedreigde. De man overleed.

Tot april vorig jaar hadden de man en de vrouw een relatie. Samen hadden ze een zoon, die is nu zeven. Na de scheiding had de man het moeilijk. Zeker toen hij vernam dat zijn ex een nieuwe partner had. Hij belde te pas en te onpas.

Vorige vrijdag kwam het opnieuw tot een ruzie waarbij de man naar het huis van de vrouw aan de Singel in Beersel trok om verhaal te halen. De vrouw wilde de man niet binnenlaten, maar die bleef roepen en tegen de deuren trappen. De vrouw belde de politie. Voor die ter plaatse was, deed de vrouw open omdat ze bang was dat haar ex de deur zou openbeuken. Het kwam tot een schermutseling waarbij de vrouw klappen kreeg. Ze greep naar een mes en stak de man neer, die overleed.

De vrouw werd aangehouden door de onderzoeksrechter omwille van doodslag. Intussen heeft ze de gevangenis mogen verlaten. Haar advocate onderstreept dat de vrouw handelde uit wettelijke zelfverdediging. Het gerecht lijkt daarin mee te gaan.

