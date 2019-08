Man aangehouden bij drugsplantage Asse

Er is een verdachte opgepakt en aangehouden voor de professionele cannabisplantage die gisteren is ontdekt in Asse. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De lokale politie van de zone AMOW ontmantelde gisteren een professionele cannabisplantage. Die was gelegen in een loods in de Bergestraat in Asse. De plantage telde in het totaal 2.520 cannabisplanten en was erg professioneel ingericht. Zo was er een apart ventilatie- en irrigatiesysteem voor vijf kweekruimtes.

De politie schat de straatwaarde van de aangetroffen drugs op een paar honderdduizenden euro.

Ter plaatse pakte de politie een man van 33 jaar op. Hij werd na verhoor voorgeleid voor de onderzoeksrechter en is aangehouden op verdenking van teelt van verdovende middelen.