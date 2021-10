Man die kinderen uit vijver wou redden was Hallenaar

De man die gisteren in Halle twee kinderen probeerde te redden uit de vijver van woonzorgcentrum Van Koekenbeek, was een 44-jarige inwoner van Halle. Dat weet Het Nieuwsblad. De man geraakte zelf in moeilijkheden tijdens zijn reddingspoging en overleed ter plaatste. Eén van de kinderen zou nog altijd in kritieke toestand zijn.

Vermoedelijk wilden twee broertjes van 11 en 6 jaar gisterennamiddag iets rond 16 uur hun bal uit de vijver aan woonzorgcentrum Van Koekenbeek halen. Daarbij sukkelden ze in het water. De 44-jarige inwoner van Halle stond op dat moment met zijn dochter aan de bushalte te wachten en zou op het hulpgeroep afgegaan zijn, schrijft Het Nieuwsblad. Toen hij de kinderen achterna dook, geraakte hij zelf in moeilijkheden. Een andere man haalde hem uit het water en de hulpdiensten pasten reanimatie toe, maar de Hallenaar overleed te plaatse.



Het oudste kind van 11 jaar kon door de tweede voorbijganger ook uit het water gehaald worden en bleek onderkoeld te zijn. Zijn jongere broertje van 6 werd pas later gelokaliseerd in het water en moest ook gereanimeerd worden. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn situatie is op dit moment niet duidelijk.

De vijver aan woonzorgcentrum Van Koekenbeek blijkt een aangelegde waterput te zijn die indien nodig de brandweer moet voorzien van bluswater. Gisterenavond is de vijver leeggepompt. Er loopt een onderzoek naar het ongeval en de technische plannen van de vijver worden opgevraagd.