De tweede Joker+-winnaar van 2023 is een man uit de provincie Vlaams-Brabant die zijn ticketje bij Philbo in Vilvoorde kocht. Om wie het gaat, wil de Nationale Loterij niet bekendmaken, maar het zou om een dertiger gaan die als verkoper aan de slag is.

Op vrijdag 6 oktober had de man een juiste spelcombinatie van zes nummer en het juiste sterrenbeeld. Hij won zo de jackpot van 1,2 miljoen euro. “Ik speel sinds twee jaar in de krantenwinkel voor 5 euro per week mee met EuroMillions en combineer dat met een deelname aan Joker+”, laat de man optekenen bij de Nationale Loterij. “Het sterrenbeeld waarmee ik won, was willekeurig gekozen. Maar nu wordt het zonder twijfel mijn geluksbrenger.” Met zijn winst wil de man een appartement kopen.