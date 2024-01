De man die gisteren werd opgepakt aan café Belvedere nadat hij zich er lange tijd had verschanst, is de 39-jarige zoon van de uitbaatster. De man bleek gewapend te zijn met een mes.

Gisterennamiddag vond een incident plaats in een woning ter hoogte van de Tervuursesteenweg 535, aan café Belvedere. “De 39-jarige zoon van de uitbaatster weigerde de woning te verlaten, waarop bedreigen werden geuit en de politie werd gealarmeerd,” aldus Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde.

De omgeving rond de woning werd urenlang afgezet en de brandweer en speciale eenheden kwamen ter plaatse. “Na onderhandelingen met de man, gaf hij zich kort voor 21u30 vrijwillig over,” aldus Moriau. “Hij was in het bezit van een mes. Niemand raakte gewone en na controle door de aanwezige politiediensten bleek er op geen enkel moment gevaar te zijn geweest voor de buurt.” De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn motieven is niets gekend.