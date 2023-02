Man met 40 onbetaalde snelheidsboetes gevat in Sint-Pieters-Leeuw

“Het voertuig stond al langer op de radar van de dienst Verkeer van de politiezone Zennevallei”, vertelt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei. “Het ging om een voertuig met buitenlandse nummerplaat, dat al een hele resem aan snelheidsovertredingen had verzameld langs verschillende trajectcontroles van de zone. In totaal spaarde de man zo’n 40 tal overtredingen op nog geen 8 maanden tijd.” De politie zetten onder meer een anonieme motorfiets in om de jongeman te klissen. “Het gaat om een jongeman die sinds 3 jaar was ingeschreven in België, maar nog geen rectificaties had gedaan voor het voertuig. Na overleg met het parket mag de bestuurder, zich verwachten aan een gepeperde rekening.”