In de Markstraat in Sint-Pieters-Kapelle, deelgemeente van Herne, is donderdagochtend brand ontstaan in een woning. De bewoner werd naar het ziekenhuis gevoerd.

De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West werd rond 5u30 opgeroepen door de bewoner zelf. In de slaapkamer op de eerste verdieping stond een bed in brand en de vlammen sloegen snel over naar de planken vloer en het plafond.

De brandweerlui konden overslag naar de naastgelegen woningen voorkomen. De weinige rook die er binnendrong, was niet gevaarlijk. Het getroffen huis is echter wel onbewoonbaar. De alleenstaande bewoner is naar het ziekenhuis gebracht.