Man steelt gsm van dochter en rent autostrade op

Op de Bergensesteenweg in Lembeek werd rond 17u een man van rond de 65 jaar gesignaleerd die in verschillende tuinen aan het lopen was”, vertelt Jeroen Beke Smets van de politiezone Zennevallei. “Verscheidene politieploegen gingen onmiddellijk ter plaatse maar konden de persoon niet meer aantreffen.” Een uur later kwam opnieuw een melding binnen van een buurtbewoner die zag dat de man de oprit van de A8 was opgelopen. “Na een uitgebreide controle vonden de politieploegen de man in de struiken langs de berm van de oprit van de A8 in Lembeek” zegt Smets. “Onder een stuk hout werd vervolgens de gestolen gsm gevonden. De verdachte bleek de vader te zijn van het slachtoffer wiens gsm gestolen werd. De man werd meegenomen voor ondervraging en bekende de diefstal, alhoewel hij het zelf niet als stelen aanziet.”